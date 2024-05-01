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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وزارة الثقافة تشكل لجنة هندسية لحل أزمة هدم متحف نبيل درويش بالمريوطية

الفنان نبيل درويش
الفنان نبيل درويش

شكلت وزارة الثقافة،  لجنة هندسية من أجل محاولة حل لأزمة هدم متحف الفنان التشكيلي نبيل درويش في المريوطية.


وقالت سارة نبيل درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم بالفعل لقاء بيننا وبين الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وتم تشكيل لجنة هندسية للنظر في حل الأزمة.

جدير بالذكر أن متحف الخزاف الفنان نبيل درويش في المريوطية يضم أكثر من 3 آلاف قطعة فنية من أعماله ومقتنياته حيث يعد درويش واحدًا من أهم فناني الخزف في مصر، ومؤخرا تلقت الأسرة إخطارا بضرورة إخلاء المتحف من أجل إزالته لصالح مشروع 


 

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