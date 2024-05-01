وزير الخارجية الجزائري يؤكد ضرورة توجيه الجهود المشتركة صوب نصرة القضية الفلسطينية

دعا وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى ضرورة توجيه الجهود المشتركة صوب نصرة القضية الفلسطينية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوضع حد لعدوانه على قطاع غزة.

وأوضح “عطاف”، في كلمته أمس الثلاثاء خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، المنعقدة بالدوحة، أن "القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لأصواتنا ومواقفنا ومساعينا الفردية منها والجماعية بهدف الضغط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبهدف تمكين جهود الإغاثة الإنسانية من بلوغ مقاصدها كاملة وبهدف وقف ما يطال أشقاءنا الفلسطينيين من قتل وتدمير وتهجير وتجويع".

ونوه بأن الأوان قد حان لأن يقف المجتمع الدولي وقفة حازمة على مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني "لترفع المظالم والمآسي المسلطة عليه ولتكرس وعودها وعهودها تجاهه ولتعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وكرافد من الروافد الأساسية لاستتباب السلم والأمن والأمان في سائر الشرق الأوسط".