شوبير يكشف مفاجأة بشأن زدام والمصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن اللاعب زدام عبر برنامجه المذاع الملعب علي فضائية اون تايم.

وقال أحمد شوبير المصري يقرر شراء زدام.

وأكمل : "والاتحاد الجزائري ينفي رفض المحكمة الرياضية شكوى اتحاد العاصمة".

علّق الإعلامي الكابتن أحمد شوبير علي التطورات الجديد في قضية باتشيكو مع الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.



وكتب "شوبير": “المصائب لا تأتي فُرادى”.

وأجرى مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، محادثات لحل أزمة المستحقات المالية الخاصة بالبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، بعد تقديم المدرب شكوى ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".