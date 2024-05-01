عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن زدام والمصري

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن اللاعب زدام عبر برنامجه المذاع الملعب علي فضائية اون تايم.

 

وقال أحمد شوبير المصري يقرر شراء زدام.

 

وأكمل : "والاتحاد الجزائري ينفي رفض المحكمة الرياضية شكوى اتحاد العاصمة".

 

علّق الإعلامي الكابتن أحمد شوبير علي التطورات  الجديد في قضية باتشيكو مع الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.


وكتب "شوبير": “المصائب لا تأتي فُرادى”.

وأجرى مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، محادثات لحل أزمة المستحقات المالية الخاصة بالبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، بعد تقديم المدرب شكوى ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

الأهلي يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

نادٍ ألماني كبير يفاوض نجم الأهلي .. واللاعب يطلب الرحيل عن الفريق

ترشيحاتنا

تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة جوية في نيو مكسيكو

إعادة الإعمار.. ليبيا تستهدف استقدام مليوني عامل من مصر خلال 2024

عواصف رملية وترابية بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

صدمة جديدة تتلقاها ميار الببلاوي.. اعرف التفاصيل

وسط أجواء إيجابية|مصدر مصري رفيع المستوى: استمرار جهود الوصول إلى اتفاق الهدنة

كامل الوزير يوقع مع فرنسا اتفاقًا لتوطين صناعة النقل وتنفيذ الخط السادس للمترو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق حماية الشفاه من التشقق.. تعرفي عليها

سمعنا الخبر.. انتقادات حادة للثنائي ريم وبربري بعد ردهما على الطلاق بفيديو رقص

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

طريقة عمل الدونات بالشوكولاته

فيديو

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ