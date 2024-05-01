الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد خلال هذه الأيام استقرارا كاملا في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، وتعتبر قيم الحرارة نهارا حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.



وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 30 درجة مئوية نهارا، والطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الطقس في المناطق الساحلية سيكون أقل حرارة، والطقس مائل للحرارة في فترة النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس وشدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة، والعكس تماما يحدث في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، إذ تنخفض قيم الحرارة ويشعر المصريون بالبرودة في الليل المتأخر والصباح الباكر».