وزيرة الاستيطان: حكومة تضحي بكل شيء لاستعادة 33 مختطفا لا تستحق البقاء

قالت وزيرة الاستيطان لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن حكومة تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 مختطفا لا تستحق البقاء.



وسبق وقالت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية، اوريت سيتروك، في مقابلة صحفية مع هيئة البث الرسمية "كان" إنه :"يوجد وزراء يدعمهم آباؤهم ماليا، فأي وفرة ورفاهية نتمتع بها؟ لا يوجد وزير يتقاضى رواتب ضخمة، أنا أعرف وزراء لا يكملون الشهر رغم أنهم يعملون بجد ليلا نهارا وحتى أولئك الذين يدعمهم أهلهم ماليا، فلا حسد".

تأتي هذه التصريحات على ضوء التوصية التي قدمتها "اللجنة العامة لتحديد الرواتب والدفعات الأخرى لنواب الكنيست " أنه وبسبب الحرب يجب تجميد رواتب أعضاء الكنيست والمسؤولين والذين رواتبهم تتعلق بذلك بعد طلب من رئيس الكنيست أمير اوحانا.

في أعقاب ذلك، حول القرار إلى تصويت لجنة المالية ولجنة الكنيست، ولولا التجميد لزادت رواتبهم بنسبة 8% تماشيا مع زيادة معدل الراتب في الاقتصاد الإسرائيلي. تصل رواتب أعضاء الكنيست إلى 47,583 شيكل (إجمالي) شهريا.