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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: الولايات المتحدة مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة

صدى البلد

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس الآن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وسبق وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس إنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإجراءات التي ما زالت إسرائيل بحاجة إلى اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة وذلك خلال اجتماعاته المقررة في إسرائيل يوم الأربعاء.

وكان بلينكن يتحدث للصحفيين في أحد المستودعات التابعة للهيئة الخيرية الأردنية حيث تُجمع شحنات المساعدات المقدمة من جمعيات خيرية مقرها الولايات المتحدة.

وأضاف بلينكن أنه على الرغم من تحسن الوضع بالنسبة للمساعدات الإنسانية داخل القطاع المكتظ بالسكان، لا يزال يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان استمرارية وصولها إلى السكان.

وقال بلينكن “أستطيع الآن أن أتوجه إلى إسرائيل غدا وأناقش مع الحكومة الإسرائيلية الأمور التي لا يزال يتعين القيام بها… في حالة التأكد من حصول الناس على ما يحتاجون إليه”.
 

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