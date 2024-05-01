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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يحيى الفخراني: "لولا أشرف عبدالغفور مكنتش هكمل في الفن"

صدى البلد

تحدث الدكتور يحيي الفخرانى عن الفنان الراحل أشرف عبدالغفور أثناء حفل تكريمه في المركز القومي للمسرح.

 وقال الفنان يحيى الفخراني: "لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن".


وأضاف الفنان يحيي الفخرانى خلال عرض الفيلم التسجيلي «شكرا أشرف عبدالغفور»: «لو ماكنتش التقيت بـ أشرف عبدالغفور ماكنتش هحترف المهنة، منتهى الأخلاق والاحترافية، محسسنيش بالغربة في وقت السفر، كل من تعامل معه رأى أنه من أكثر الناس احترافية"

 

واستعاد الفنان يحيي الفخراني، أحد المواقف التي تُنم عن مدى التزام الفنان الراحل في عمله، وحبه لمهنته، وذلك عندما وجده ينتظر منذ فترة طويلة بسبب مشكلة في الاستديو، من أجل مشاركته بمشاهد في إحدى المسرحيات، ولكنه لم يستاء، مضيفا: «لما أنا تضايقت عشانه، هو من كان يهدئني، ويقول لي: معلش ما ده شغل وأنا ملتزم إني أجي في المعاد"

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