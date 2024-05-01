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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البناء والأخشاب: النهضة العمرانية خير شاهد على عظمة وإخلاص عمال مصر

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل

هنأ مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الطبقة العاملة المصرية بمناسبة ذكرى الأول من مايو.

وأكدتء النقابة العامة في بيانها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن عمال مصر على مر التاريخ لهم مواقف وطنية مشرفة، يشهد بها الجميع وتكشف عن دورهم المحوري في بناء واستقرار الوطن.

وتشدد النقابة على أن ما تشهده مصر هذه المرحلة من نهضة عمرانية كبيرة في كافة المجالات وفي جميع أنحاء الجمهورية خير شاهد على عظمة وإخلاص عمال مصر الأوفياء.

وأشارت النقابة، إلى ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة المسئولين بأن جميع المشروعات التي تشهدها البلاد بأياد مصرية خالصة، وهو دليل واضح على عظمة العامل المصري.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن عمال مصر في هذه المناسبة يجددون العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المضي قدما في دعم ومساندة جهود الدولة في عمليات التنمية والبناء، للوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة، التي تضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم.

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