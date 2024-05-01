يحيى الفخراني: أشرف عبد الغفور موجود في بنته وهي نسخة منه

أعرب الفنان يحيى الفخراني، عن حزنه الكبير لفقدانه صديقه الفنان أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا.

وقال يحيى الفخراني في خلال فيلم تسجيلي عن الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، إنه لا يشعر بأن أشرف عبد الغفور توفي، لأنه موجود بأعماله وبقيمته، كما أنه موجود في ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، معلقًا: ريهام نسخة من والدها.



وأكد يحيى الفخراني، أن مسرحية الملك لير كانت آخر الأعمال التي جمعته بالراحل أشرف عبد الغفور، موضحا أن الراحل أدى دورًا من أهم الأدوار بالمسرحية، كما أنه لم يُجامل ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور بمشاركتها في المسرحية وتقديمها دور كورديليا.

وحضر عدد كبير من الفنانين خلال حفل تكريمه ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، النجمة ريهام عبد الغفور، المخرج خالد جلال، والفنانون محمد أبو داود، إيهاب فهمي، وسميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، الأب بطرس دنيال، الفنان محمد رياض، الفنان أيمن الشيوي، الفنان أحمد سلامة، الفنان أيمن عزب، والفنان محمد صلاح آدم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة آمال رمزي.



وبدأ الحفل الأربعاء الماضي بفيلم تسجيلي تحت عنوان "شكرا أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي وتحدث كلاً منهما عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا.

images - 2024-05-01T100348.501