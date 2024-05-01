السكة الحديد تهنئ القيادة السياسية وعمال مصر بعيد العمال

هنأت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمناسبة عيد العمال.

كما هنأت النقابة جميع قيادات هيئة السكة الحديد والزملاء العاملين بجميع قطاعات الهيئة وجميع قيادات مترو الأنفاق والشركات التابعة والعاملين بها.

وأكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة، أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية وهم قاطرة التقدم والتنمية لهذا الوطن في ظل قيادة الرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية والتطوير.

وقال فكري: “بسواعد العمال نستطيع أن نبني بلادنا ونحقق التنمية المنشودة، وبإخلاصهم وتفانيهم في العمل نستطيع النهوض بمرافقنا الحيوية وتطويرها”.

ودعا الجميع إلى وحدة الصف وبذل الجهد والعرق لبناء بلدنا الحبيبة مصر وتحقيق نهضتها وريادتها.

وأعرب عن اعتزازه بقيمة العمل والعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة في دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات والآمال والطموحات وتنفيذ توجيهات وزير النقل وجميع القيادات من أجل تنمية وتطوير الهيئة لتقديم أفضل الخدمات.

ووجه تحية لعمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم المبذول وعطائهم الموصول من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس النقابة، أن عيد العمال المصري أحد الأعياد الرسمية التي تقام تكريماً لدور العمل والعمال في بناء مصر، وتحرص الدولة المصرية على مشاركة العمال فرحتهم بعيد العمال، كما تقوم بعدة جهود من أجل الحفاظ عليهم.

وأشار للدور الوطني لعمالنا في تحقيق التنمية الشاملة، وفتح أبواب الجمهورية الجديدة، متمنيا أن يحفظ اللـه مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق عمال مصر الشرفاء لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وتحقيق التنمية والرفعة لمصر وشعبها العظيم تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي والفريق كامل الوزير.

وأضاف أن مصر اليوم تسعى بكل قوة إلى العمل والنهوض والبناء وجذب الاستثمار وإقامة المشروعات وغيرها من سبل التنمية، خاصة في ظلِ الظروف الراهنة وما يعانيه العالم أجمع من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، مما يجعلنا جميعا أمام مسئولية كبيرة ومهمة عظيمة وغاية نبيلة، فيجب أن نجتهد حتى نؤدي تلك الأمانة التي تحملناها على أكمل وجه.

ودعا رئيس النقابة العامة جميع العمال إلى جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن يخلص كل منا في عمله وموقعه ومجاله حتى تنهض مصرنا الحبيبة ويتحقق الرخاء والتنمية والاستقرار للبلاد والعباد.