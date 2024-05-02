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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتفاقيات ثنائية.. تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياحية بين مصر والبوسنة

صدى البلد

أكد سفير البوسنة والهرسك ثابت سوباشيتش أهمية زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش للقاهرة لأنها الأولي منذ 14 عاما وفتحت صفحة جديدة في العلاقات بين مصر والبوسنة والهرسك .. واصفا الزيارة بأنها كانت ناجحة ومثمرة وسوف ينتج عنها كثير من الخطوات الإيجابية في التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة والتعليم.

القضايا ذات الاهتمام المشترك

وقال سوباشيتش في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأربعاء، إن مباحثات الرئيس بيتشيروفيتش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسمت بالود ، وإنه تم خلالها تبادل الآراء حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، خاصة دور مصر المحوري في إحلال السلام في المنطقة في ظل التطورات الحالية، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل إلي وقف إطلاق النار في غزة وأن الحل الوحيد لهذه الأزمات هو تنفيذ حل الدولتين .

وأضاف: إن المباحثات أكدت ضرورة استغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لكلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالي التجارة والاقتصاد وكذلك أهمية بذل الجهود لزيادة تدفق السائحين من كلا الجانبين خاصة السائحين المصريين لتشجعيهم على زيارة البوسنة والهرسك. معتبرا أن التبادل التجاري لا يرقي لمستوي العلاقات السياسية بين البلدين .

وأوضح سوباشيتش أن رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش أجرى خلال زيارته للقاهرة مباحثات مثمرة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي كان منفتحا حول تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات في ضوء الإمكانيات المتاحة. لافتا إلى أنه يتم حاليا الاعداد للتوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية من بينها مذكرة للتعاون بين وزارتي الخارجية ومذكرة تعاون في مجال السياحة.

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اتفاقيات ثنائية.. تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياحية بين مصر والبوسنة

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