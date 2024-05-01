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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل: "اتصال بايدن - السيسي" قوة دفع مهمة لـ إتمام مفاوضات التهدئة في قطاع غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أن مهاتفة الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، تناولت آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، مشددًا على أنها تمثل قوة دفع مهمة لـ إتمام مفاوضات التهدئة، لتضع الحرب في القطاع أوزارها وتبدأ عمليات إعادة الإعمار.

وثمن "هجرس"  في تصريحات له اليوم، تشديد الرئيسين على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة، موضحًا أن المكالمة جاءت تأكيدًا على الدور المصري المحوري وعلى جهودها السياسية والدبلوماسية والإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، والتي حققت فيها تقدما ملموسا ونجاحات متعددة خاصة بإدخال المساعدات إلي قطاع غزة، واستضافة آلاف المصابين والجرحى من الجانب الفلسطيني للعلاج في مستشفياتها.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى الاتصالات المستمرة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن تأكيد على دور مصر الفعال في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة أن الرئيسين اتفقا على مواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

ونوه  إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح منذ بدء الحرب على غزة بأن أي تهجير للفلسطينيين سواء داخليا أو خارجيا مرفوض بشكل قاطع، فضلا عن دعمها الدائم لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

السيسي الرئيس السيسي غزة قطاع غزة البرلمان

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