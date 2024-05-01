نائب رئيس اتحاد العمال يوضح المكتسبات غير المسبوقة في عهد السيسي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تاريخ نضال العمال ممتد على مدار أعوام كثيرة، مصر تحتفل بعيد العمال منذ 100 عام، موضحا أن العمال بذلوا كثيراً من الجهود لبناء تاريخ ووجدان هذه الدولة.

وأضافت «البدوي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ بناء الجمهورية الجديدة الذي يتم حاليا هو استكمال لمراحل سابقة، موضحا أن تشهد هذه الفترة توجه الدولة لمساندة العمال ودعم بشكل غير مسبوق.

وأكد على أن منذ 2014 حتى الآن نظام الأجور العمال تغير في مصر، وبدأت سن قرارات الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هذا القرار يتطور بشكل منتظم وفقا لتطور الأسعار المحيطة به، موضحا أن الحد الأدنى لالأجور هذه الفترة تطور 8 مرات متتالين منذ عام 2017 حتى اليوم، حتى وصل إلى 6 آلاف جنية.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، بدأت تركز على العمالة الأقل دخلاً، بالإضافة إلى أن العمالة الغير منتظمة كانت هدف للدولة المصرية، موضحا أن خلال أزمة كورونا صدر 6 منحات للعمالة الغير منتظمة، ثم بعد الأنتهاء من أزمة كورونا منحوا شهادات أمان، بالإضافة إلى أن على المستوى التشريعي الدولة اهتمت كثيرا بهم من خلال وضع قانون التأمين الاجتماعي والصحي.

