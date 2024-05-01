رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الاهلية في زيارة لجامعة عين شمس



استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الاهليه بحضور الدكتورة وجيدة عبد الرحمن رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، ا.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ا.د نيفين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة، ا.د شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين ، ا.د اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار.

ناقش اللقاء اوجه التعاون بين الجامعة بكلياتها المختلفة والمجتمع المدني في مجالات القوافل الطبية والتثقيفية في المحافظات المختلفة، المشاركة في المبادرات الرئاسية وايضا مبادرة حياة كريمة، الي جانب مساهمة الخبراء من الجامعة في انشطة المجتمع المدني في مجالات الصحة، البيئة، الاقتصاد، التربية، محو الأمية ونظم المعلومات

وكذلك المشاركة في البرامج التدريبية من اجل التشغيل

والمشاركة في برامج محو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.