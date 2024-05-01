عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الاهلية في زيارة لجامعة عين شمس

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 


استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الاهليه بحضور الدكتورة وجيدة عبد الرحمن رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، ا.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ا.د نيفين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة، ا.د شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين ، ا.د اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار.

ناقش اللقاء اوجه التعاون بين الجامعة بكلياتها المختلفة والمجتمع المدني في مجالات القوافل الطبية والتثقيفية في المحافظات المختلفة، المشاركة في المبادرات الرئاسية وايضا مبادرة حياة كريمة، الي جانب مساهمة الخبراء من الجامعة في انشطة المجتمع المدني في مجالات الصحة، البيئة، الاقتصاد، التربية، محو الأمية ونظم المعلومات
وكذلك المشاركة في البرامج التدريبية من اجل التشغيل 
والمشاركة في برامج محو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

عروض من ناد فرنسي وألماني.. نجم الأهلي على أعتاب الاحتراف| تفاصيل

ترشيحاتنا

الكيلو بـ120 جنيهًا.. الفلاحين تكشف موعد انخفاض أسعار العنب بالأسواق

وفاة معلم في إحدى لجان امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي بالجيزة| اليوم

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

شركة يونايتد إيرلاينز تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 مايو

مدبولي يشهد توقيع محضري استلام أرض لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الرياح بسوهاج

وزارة الصحة في غزة تنشر أرقاما صادمة لضحايا جرائم الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

أكثر الأشخاص عرضة للوسواس القهري.. من هم ؟

أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

فيديو

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ