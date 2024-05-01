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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن البلاد تشهد استقرار كامل في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، ولا يوجد أية ارتفاعات ملحوظة.
 

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طقس اليوم الأربعاء

وأضافت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تنخفض قيم درجات الحرارة مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح في أغلب محافظات الجمهورية.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم تبدأ فرص سقوط الأمطار في التلاشي من كافة محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة صدى البلد توك شو

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