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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فقدت 5 من عائلتها.. مأساة سيدة فلسطينية مقيمة بالإسماعيلية شردتها إسرائيل ورعتها مصر

الأسرة فلسطينية
الأسرة فلسطينية

لم تشهد دولة في العالم ما شهدته دولة فلسطين من اشتعال حربها مع إسرائيل على مدار قرن كامل دفعت فيه الأسر الفلسطينية ثمنا غاليا من استقرارها وهدوئها وممارسة حياتها بشكل طبيعي، منهم هذه الأسرة التي دفعها الحرب الأخيرة في ٧ اكتوبر الي مغادرة الوطن في رحلة علاجية لوطنها الثاني مصر، امتدت علي مدار 127 يوما.

بين شهداء وجرحي ، صدمت الأم الفلسطينية المكلومة بعدما استيقظت داخل أحد المستشفيات في قطاع غزة بعد مرور 3 أيام كاملة فاقدة فيها الوعي نتيجة قذف منزلهم وإصابتها بضربة قوية بالرأس.

في أول لحظات الإفاقة، سألت شيرين عفانة، سيدة فلسطينية، 35 عام، مقيمة بجبالية عن أفراد عائلتها للاطمئنان عليهم، لتصدم بخبر استشهاد امها وزوجها وطفلتها ذات العامين، واخت زوجها وأبناء أخيها في الحرب الصهيونية.

«لم يبق لي غير اطفالي ادم وشعبان مصابين يواجهون مصيرا مجهولا ليس لديهم في هذه الدنيا سوي ام مصابة لا حول لها ولا قوة» بهذه الكلمات المؤثرة، بدأت الام المكلومة في سرد تفاصيل الحكاية التي استغرقت 6 شهور بين القذف والفراق والإصابة والنزوح الي مصر لتلقي العلاج بعد تحويل المستشفي للمصابين الي مستشفي أبو خليفة أحدي مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.
 

تقول شيرين، هدم منزل اهلي المكون من 3 طوابق بسبب القصف الصهيوني في 28 اكتوبر الماضي، أسفر عن سقوط الجرحي والشهداء وتشريد عائلتي، ونزحت الي مصر لإنقاذ اطفالي المصابين خاصة ادم والذي تأثر ذراعه بالقذف وأصيب بفقدان الاعصاب.

تضيف: تم احالتنا الي مستشفي جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم، خاصة وأن ادم يعاني من كسر في عظام الكتف، وتهتك في مفصل الجوع، وفقدان الاعصاب، ويحتاج الي زراعة الاعصاب.

كما اصيب طفلها شعبان ذات الخمس سنوات، في القذف الصهيوني علي منزلها، بكسر في القدم وحرق في الظهر.


لم يكن هذا هو كل الخسائر الذي تكبدتها هذه الأسرة من الحرب علي قطاع غزة، فهناك أيضا اب استشهد كان العائل الوحيد لها وطفلة ذات العامين  كانت تلهو بعروستها قبل القذف بأيام قليلة ولكنها دفعت ببراءتها ثمن الحرب غير العادلة والتي يدفع ثمنها العزل.

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