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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الإشغالات وحملة نظافة عامة وردم البرك والمستنقعات بإدفو وأسوان

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال ردم البرك والمستنقعات للحد من انتشار الباعوض والحشرات الضارة بقرية الكلح ، مع تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الطرق الفرعية والرئيسية ، وخاصة حول المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ". 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، فضلاً عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة ، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها ، علاوة على متابعة المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام سواء ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو المدرجة بالخطة الاستثمارية. 
 

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جهود 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالقيام بتنفيذ أعمال تنفيذ حملة للنظافة العامة بنطاق حى شرق شملت أعمال الكنس وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، ورفع تراكمات المخلفات والأتربة بمختلف الشوارع والمناطق السكنية ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات الليد الموفرة بمنطقة السيل الجديد ، فضلاً عن مواصلة دهان البلدورات ورفع مخلفات الأشجار وتراكمات القمامة بطريق المطار وبأحياء غرب وجنوب .

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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