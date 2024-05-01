شباب المصنعين: عمال مصر هم الثروة الحقيقية للبلد والمحرك الرئيسي للتنمية

هنأ المهندس أحمد ناصر رئيس اتحاد شباب المصنعين عمال مصر بمناسبة أعياد الأول من مايو وقال أن عمال مصر هم الثروة الحقيقة والمحرك الرئيس للتنمية في البلد.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصنعين أنه بدأنا مسيرة التنمية، ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل من منطلق حرصهم على بناء وطن طابعه العزة والكرامة وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهتنا حيث باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة إرادة هذا الشعب العظيم لتغيير واقعه، ولبناء مستقبل أفضل وهو ما أكد للقاصي والداني سلامة مسارنا التنموي وصدق توجهاتنا وسعينا الجاد لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن في مجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص".

وأشار المهندس أحمد ناصر أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن تعاليم الأديان السماوية قالت بأن العمل عبادة فاعلموا أن وطنكم دائمًا ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المثمرة وعملكم الدءوب وإنتاجكم الوفير".