عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في عيد العمال.. تقرير عن حكاية أٌقدم ورشة لتشكيل الألومنيوم بالإسكندرية

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في عيد العمال .. حكاية أٌقدم ورشة لتشكيل الألومنيوم بالإسكندرية".

 

وقال محمد سعيد صاحب ورشة ألومنيوم، إن هذه الورشة مملوكة لجده، وأساس العمل فيها النحاس، موضحًا: "نطور في عملنا بقدر ما نستطيع".

 

وأضاف: "بنعمل عِدَدْ مطاعم لفول وفلافل وطاسات نحاس وألومنيوم وستيلس، وبنعمل الطاسة بنصنعها يدوي، وبنصنع قِدرة الفول، بتيجي نصفين وبنشتغل فيها على النار وبتطلع تتقفل معانا وبنعمل حلل الفلافل يدوي، وكل حاجة بنجهزها يدوي مفيش حاجة على الماكينة".

 

وقال عامل آخر: "تاريخ الورشة يزيد عن 150 سنة، وورثنا هذه المهنة عن ذوينا، وكلنا عائلة واحدة، ونصنع القِدرة في غضون يومين أو 3 أيام، وكذلك طاسة الفلافل".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أمير الكويت يغادر مصر ويبعث ببرقية شكر إلى السيسي

رئيس محلية النواب: محافظ الإسكندرية أقر بوجود فساد في رصف الطرق بالمحافظة

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

مفوض عام الأونروا يحذر من دعوات تفكيك الوكالة في غزة

وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر

شاهد.. جامعة كولومبيا نوافذ محطمة وأثاث مدمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

أكثر الأشخاص عرضة للوسواس القهري.. من هم ؟

أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

فيديو

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ