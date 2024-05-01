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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي البدوي: الدولة المصرية توفر سوقا للأعمال الحرفية لتستمر

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العمالة غير المنتظمة من أهداف التنمية بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم عليها اقتصاديات دول كبيرة.

وأضاف «البدوي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "الدولة المصرية تعمل على تنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات المتوسطة وتوفر سوقا للأعمال الحرفية حتى تستمر".

وتابع: "الدولة المصرية أطلقت مبادرة من البنك المركزي لتوفير بعض القروض بفوائد قليلة جدا للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدولة تحاول توفير تدريب لبعض الصناعات، والأفكار كثيرة، ولكن يجب أن لا نعتمد بشكل كامل على الدولة، ويجب أن نتحرك.. الدولة تساعد في قروض ميسرة وتشريعات وسياسات لكن مش حاجة الدولة، ولازم الناس تشتغل ويبقى عندها أفكار جديدة في التسويق".
 

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