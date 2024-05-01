محمد فارس يشارك في فيلم "الرحلة"

يشارك الفنان محمد فارس، حالياً في فيلم جديد يحمل عنوان "الرحلة"، وأحداثه تدور في إطار مغامرة مثيرة لرحالة لديه شغف بالسفر والرحلات، ويسعى لاستكشاف جمال العالم وتنوعه الثقافي والطبيعي.

وقال محمد فارس أن الفيلم يشاركه في بطولته المصور خليل غازي، بجانب ترشيح عدد من النجوم لبطولته، منهم قصي خولي، رزان مغربي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج السيد فكري، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة في إحدى دول أسيا.

وأكد محمد فارس على أن الفيلم من المقرر انطلاق تصويره في العديد من البلدان، مثل جبال الهيمالايا في نيبال، وشلالات إيغواسو في الأرجنتين، وشواطئ بورنيو في إندونيسيا، والصحراء الكبرى في مصر.

وكان محمد فارس، قد شارك مؤخرًا في مـسـرحيـة «فٌـصـول الـحيـاة»، التي دارت أحداثها حول مجموعة من الـشباب الذين يتعرضـون لـدروس مختلفة وصعـوبـات عديدة في الحياة.