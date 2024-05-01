موقف شيكابالا من اللحاق بالزمالك قبل مباراة البنك الأهلي في الدوري

كشف الإعلامي أحمد حسن عن احتمالية غياب شيكابالا عن الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "شيكابالا يقترب من الغياب عن الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري".

صدم الإعلامي مهيب عبد الهادي كابتن إكرامي بشأن إصابة شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مهيب عبد الهادي لـ إكرامي عبر حوار تليفزيوني: بذمتك دي إصابة سياسية؟

علي الجانب الآخر تداولت العديد من الأنباء حول تلقي نادي الزمالك عرضًا من نادي الرائد السعودي لضم اللاعب المصري شيكابالا إلى الصفوف السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض شفوي أم رسمي

لكن الإعلامي محمد فاروق أكد في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حيث لم يتلق الزمالك أي عرض شفوي أو رسمي من نادي الرائد السعودي لضم شيكابالا إلى فريقه.

وأشار إلى أن النجم الكروي وقع بالفعل عقود تجديده مع نادي الزمالك منذ فترة وسيستمر شيكابالا معه لمدة موسمين تاليين.