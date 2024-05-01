الكيلانى: وجود مصر ضيف شرف بـ"أبوظبى للكتاب" يؤكد قوة العلاقات الثقافية بين البلدين

أعربت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، عن سعادتها لمشاركة مصر ضيف شرف بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقالت، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن وجود مصر ضيف شرف يدل على قوة العلاقات الثقافية المستمرة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن المعرض اختار هذا العام الشخصية المحورية له كاتب نوبل المصري العظيم نجيب محفوظ.

ويشارك أكثر من 1350 ناشرًا من 90 دولة منها 12 دولة تشارك لأول مرة، وافتتح معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ33 أبوابه أمام الناشرين والعارضين والزوار تحت شعار "هنا.. تُسرد قصص العالم".

وهذا العام هو استثنائي لأن مصر ضيف شرف هذا العام في المعرض الممتد، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، فيما اختير الأديب المصري الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.