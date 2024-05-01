سكرتارية المرأة بالاتحاد العام: عمال مصر هم عصب البلاد وسواعد نهضتها

هنأت سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جميع عمال مصر في جميع المواقع بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وقالت عايدة محي الدين، رئيس سكرتارية المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتقدم بخالص التهاني والتقدير والامتنان لعمال مصر الأوفياء، وبناة حضارتها ونهضتها الحديثة، بمناسبة عيد العمال، مع خالص الأمنيات أن يعيده الله على مصر وعمال مصر بالخير والتوفيق والسداد.

وأضافت أن عمال مصر هم عصب البلاد وسواعد نهضتها التقديمية في كافة المجالات، الركيزة الأهم التي تُبنى عليها أسس التنمية ودعائم النهضة وسبل التقدم والازدهار.

وأكدت رئيس سكرتارية المرأة، أن الاحتفال بعيد العمال فرصة لكي نؤكد أهمية قيمة العمل واستمرار دور عمال مصر في مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمال مسيرة البناء والتعمير والتنمية للعبور الى الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب المصري.

وقدمت سكرتارية المرأة التهنئة لاتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، وجميع قياداته وأعضاء النقابات العمالية والمرأة العاملة بجميع مواقع العمل بالجمهورية.