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رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأزهر: الإقبال الكبير على الدورات والورش التدريبية للمنظمة يبرز تميز محتواها

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع «سفراء الأزهر» ورشة تدريبية تحت عنوان "كيف تستعد للامتحان؟"، تأتي الورشة التدريبية ضمن سلسلة المحاضرات التي تعقدها المنظمة لتنمية مواهب طلاب وخريجي الأزهر الشريف.

 

وخلال تفقده لأعمال الورشة التدريبية عبر فضيلة أ.د/ محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، عن سعادته البالغة لحرص طلاب الأزهر الشريف على التعلم والتحلي بالمهارات المختلفة وحرصهم على الاستفادة من الدورات والورش التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر جنبًا إلى جنب مع دراستهم في كليات جامعة الأزهر المختلفة، والتي تتميز بمنهجها الوسطي، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير على مثل هذه الدورات يبرز تميز الدورات التي تقيمها المنظمة.

 

من جانبه قال أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن المنظمة تحرص على إقامة الدورات التدريبية التي تثقل مهارات الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل الذي يحتاج إلى مهارات عديدة تتناسب مع قدر المنافسة الكبيرة الموجودة في سوق العمل، مؤكدًا على أن المنظمة تقيم ورشا تدريبية تتناسب مع احتياجات الشباب وهو ما يتحقق في مثل هذه الورشة التي تتحدث عن الاستعداد للامتحان خاصة مع قرب امتحانات نهاية العام.

 

تناولت الورشة التي عقدتها الدكتورة أماني جادالله - أستاذ مساعد بفصول الزراعة بنات جامعة الأزهر، الاستعداد الذهني والبدني والنفسي للامتحان عبر  المذاكرة المتأنية والتركيز على الهدف، تنظيم الوقت، وأوضحت طبيعة المذاكرة المثالية والتي تتمثل في تحديد الأولويات والمذاكرة بالفهم وليس بالجهد، والتدرج بالأسهل للصعب، واستخدام أسلوب الرواية التي من شأنها أن ترسخ المعلومات مع الحفاظ على أخذ قسط من النوم والراحة، وفصل الذهن من أجل التركيز في الامتحان.

 

جاء ذلك بحضور أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأ. علي سامي - مدير إدارة المشروعات بالمنظمة.

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