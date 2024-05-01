ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

واقعة مؤسفة ارتكبتها مضيفة طيرن تونسية وادعت أنها تلقت أوامر إلهية بقتل ابنتها وأنها السيدة العذراء مريم.

سيدة تدعي أنها مريم العذراء وتقتل ابنتها

كشفت المتهمة التونسية المقيمة في مصر أسباب قتلها لابنتها، قائلة إنها "تعلمت علوم الطاقة على يد فتاة خبيرة في علم الروحانيات، وطلبت منها الانضمام إليهم، وبعد نزولها إلى مصر تقابلنا مع مجموعة من المهتمين بعلاج الطاقة والروحانيات، وفي أول مرة شاهدها شخص إيطالي وأمسك بيدها بطريقة كالقلم وبدأ بعمل حركات كأنه يضع نقاطًا وأخبرَها أنه المهدي المنتظر، ولمس رأسها وعمل لها جلسة علاج روحاني".

واضافت قائلة :"رأيت سيدنا عيسى، وشعرت كأنني السيدة مريم، وبدأت أشعر بنوبات الهلوسة والأشياء الغريبة، وكنت أشعر كل مرة بخوف وضيق في التنفس، وعندما عدت إلى المنزل بصحبة زوجي، وجدت آية قرآنية وكأنها إشارة الانطلاق إلى الرفيق الأعلى تقول: ولا تحسبَنَّ الذينَ قُتلوا في سبيلِ اللهِ أمواتًا بل أحياءٌ عندَ ربِّهم يُرزقون".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي,