"البريد المصري".. يصدر طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة مرور 100 عام على بداية العلاقات الدبلوماسية (المصرية - البرازيلية)

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن العلاقات المصرية البرازيلية تتسم بالثقة المتبادلة بين الشعبين وتشمل علاقات تعاون وثيقة وبناءة، وخلال السنوات الماضية تمكنت مصر والبرازيل من تطوير سبل التعاون لتشمل العديد من المجالات؛ لذا بادر البريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور ١٠٠ عام على العلاقات المصرية البرازيلية؛ بهدف توثيق العلاقات الدبلوماسية القوية التي تجمع بين البلدين".

وأضاف الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن الطوابع التذكارية وسيلة هامة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتوثيق تلك الأحداث وتخليدها.

وجدير بالذكر أن طابع مرور ١٠٠ عام على العلاقات المصرية البرازيلية التذكاري تم تصميمه بصورة فنية تحتوي على بعض المعالم السياحية المشهورة فى كلتا الدولتين، ومقاس الطابع (٤ سم في ٦ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان وقيمته ١٠ جنيهات، ومزود بتقنية ال "QR Code"؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة،