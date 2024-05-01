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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذاً لتوجيهات السيسي .. لأول مرة شراكة مصرية تايوانية لتصنيع كمبرسور التكييف محلياً

صدى البلد

 

وقعت مجموعة العربي الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية والالكترونية اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك مع شركة ريتشي التايوانية المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع الكمبرسور ،

وذلك لإنتاج  كمبرسور التكييف باستثمارت تصل الى 40 مليون دولار وتوفر اكثر من 500 فرصة عمل، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع التصنيع المحلي ، وتحقيق مزيد من التوسعات الاستثمارية و تقليل الاعتماد علي الاستيراد ، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسير مصر بخطي ثابتة نحو تحقيق طفرة صناعية كبري  ،

وتتضمن الاتفاقية انشاء مصنع على مساحة 25 الف متر مربع بطاقة انتاجية تصل الى  6 مليون وحدة يصدر 50% منها عالميا  
وتعد ريتشي أحد أكبر  الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع مختلف الانواع من كمبرسور التكييف صديقة البيئة والتي تمتاز بالكفاءة والجودة العالية.

 

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