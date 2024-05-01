للمرة الثانية خلال شهر .. شكاوي أهالي عزبة الكوبانية من تسرب مياه بجسر ترعة السويس

اشتكي أهالي عزبة الكوبانية بقرية عين غصين بمحافظة الإسماعيلية من تسرب مياه بجسر الترعة والذي تعرض لانهيار جزئي قبل شهر وخلال شهر رمضان المبارك وتسبب في غرق 120 منزل ومساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.

وتابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اصلاح كسر بماسورة مياه شرب ٤ بوصة بعزبة الكوبانية بعين غصين بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارىء.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه بسرعة التعامل مع الأزمات والطوارئ ،التى تقع بنطاق المحافظة.

وورد الى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، بلاغ عن كسر بماسورة مياه قطر ٤ بوصة بعزبة الكوبانية التابعة لقرية عين غصين.

وعلى الفور قامت الشبكة الوطنية بتوجيه البلاغ الكترونياً بخرائط GIS وجوجل للجهات المختصة.

وقد تواجد طاقم طوارئ الرى برئاسة مدير مديرية الرى فور وصول البلاغ ب٣ دقائق.

وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب بالاصلاح بمعدات يدوية حتى لا تؤثر على سلامة الجسر تحت متابعة مديرية الرى والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتواجد فرق الطوارئ بقرية عين غصين ومركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية.

مع رفع حالة الاستعداد لكل فرق طوارئ بمركز ومدينة الاسماعيلية والحماية المدنية.

ومتابعة بالڤيديو كونفرانس للمحافظ بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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