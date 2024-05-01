«معا نطمئن».. تخصيص 3 مستشفيات بالإسماعيلية للفحص الطبي لحجاج 2024

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم قناة السويس برئاسة اللواء هنري ابراهيم، تخصيص 3 مستشفيات بالإسماعيلية للفحص الطبي لحجاج 2024.

قالت الشبكة الوطنية في بيان منشور رسمي إن مستشفيات الفحص الطبى للحج بمحافظة الإسماعيلية لموسم الحج - 1445/ 2024، هي مستشفى حميات الإسماعيلية، مستشفى فايد التخصصي، مجمع الإسماعيليه الطبى.

وأكدت الشبكة أنه لضمان سلامة الحاج خلال فترة الحج، يجب أن يحصل علي تطعيم الالتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تزيد عن ٥ سنوات.

ويُنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.