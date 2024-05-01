عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: الموافقة على إنشاء مستشفى مركزي جديد بقوص بتكلفة 2 مليار جنيه

صدى البلد

 أعلن محافظ قنا أشرف الداودي، عن الموافقة على إنشاء مستشفى جديدة بمدينة قوص، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنية، على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل. 


جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ أجتماعا اليوم/الأربعاء/ بمكتبه لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصحة بقنا، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يحيى بدران، ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور علاء شاكر وخبير رئيس مركز ومدينة دشنا عبد اللاه ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة الدكتورة سمر عاطف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وأضاف الداودي، أنه جار استصدار قرار إحلال وتجديد مستشفيات نقادة والوقف المركزي. 
وفيما يتعلق بمتابعة الموقف التنفيذي، أشار المحافظ إلى أن نسب تنفيذ تطوير مستشفى أبوتشت المركزى بلغت 85 %، وسوف تدخل الخدمة في 30 يونيو المقبل، ومشروع تطوير مستشفى دشنا المركزى بلغت نسبة التنفيذ به 70 %.


وأوضح أن مستشفى نجع حمادى العام تعمل - الآن - بكامل طاقتها والتى تقع على مساحة 2800 مترمربع، بطاقة 173 سريرًا، ويحتوى على أقسام (الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن، قسم الغسيل الكلوى ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم 28 عيادة، وقسم المناظير، وقسم إقامة مرضى بطاقة 20 سريرا ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم حضانة مبتسرين واحدة، و14 سريرا ولادة حديثة وسرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى 51 سرير إقامة تخصصات وقاعتين تدريب، قسم العمليات يضم: 5 غرف عمليات متنوعة، و8 أسرة إفاقة، وسريرين "تحضير"، وقسم التعقيم المركزى والعناية المركزة 11 سريرا، وسرير عزل.


وأكد محافظ قنا، أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، منوهاً بأنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

حماس: نطالب بالهدنة الدائمة.. ونتنياهو يهدد إذا أصررنا على هذا الأمر

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

ترشيحاتنا

تضرر قلعة هاري بوتر إثر هجوم روسي على أوكرانيا| فيديو

يوم العمال|وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 210 أشخاص في مواجهات مع الشرطة

مشيدا بتوجيهات الرئيس.. نقيب المهندسين: بعض الوزارات سبب مشكلة زيادة الخريجين

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

دعاء الاستخارة الصحيح من السنة النبوية.. عليك بهذه السور القرآنية

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

يشبه فستان الزفاف.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

القوات الجوية وشركة داسو الفرنسية تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة "الجوفة" للتعليم الأساسى بوسط سيناء

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ