محافظ قنا: الموافقة على إنشاء مستشفى مركزي جديد بقوص بتكلفة 2 مليار جنيه

أعلن محافظ قنا أشرف الداودي، عن الموافقة على إنشاء مستشفى جديدة بمدينة قوص، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنية، على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ أجتماعا اليوم/الأربعاء/ بمكتبه لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصحة بقنا، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يحيى بدران، ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور علاء شاكر وخبير رئيس مركز ومدينة دشنا عبد اللاه ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة الدكتورة سمر عاطف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأضاف الداودي، أنه جار استصدار قرار إحلال وتجديد مستشفيات نقادة والوقف المركزي.

وفيما يتعلق بمتابعة الموقف التنفيذي، أشار المحافظ إلى أن نسب تنفيذ تطوير مستشفى أبوتشت المركزى بلغت 85 %، وسوف تدخل الخدمة في 30 يونيو المقبل، ومشروع تطوير مستشفى دشنا المركزى بلغت نسبة التنفيذ به 70 %.



وأوضح أن مستشفى نجع حمادى العام تعمل - الآن - بكامل طاقتها والتى تقع على مساحة 2800 مترمربع، بطاقة 173 سريرًا، ويحتوى على أقسام (الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن، قسم الغسيل الكلوى ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم 28 عيادة، وقسم المناظير، وقسم إقامة مرضى بطاقة 20 سريرا ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم حضانة مبتسرين واحدة، و14 سريرا ولادة حديثة وسرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى 51 سرير إقامة تخصصات وقاعتين تدريب، قسم العمليات يضم: 5 غرف عمليات متنوعة، و8 أسرة إفاقة، وسريرين "تحضير"، وقسم التعقيم المركزى والعناية المركزة 11 سريرا، وسرير عزل.



وأكد محافظ قنا، أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، منوهاً بأنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.