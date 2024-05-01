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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 70 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة الـ 22 ببني سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف   

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جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير ،الذي  أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة  إلى أن إجمالي ما تم إزالته" وصل  إزالة 70 حالة تعد( 40حالة على مساحة فدان  و13 قيراط+ 30 حالة واحدة على مساحة 5524 )،وذلك بعد منذ انطلاق المرحلة الثالثة يوم 20 أبريل 2024 وحتى أمس الثلاثاء 30 من نفس الشهر

يُذكرأن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، تليها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي وتم خلالها  إزالة 222 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة  في الــ  9 مايو 2024.

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