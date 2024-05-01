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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستقبل النسوية في الوطن العربي.. منتدى علمي ببنات عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات



انطلقت  فعاليات المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس, بالتعاون مع منظمة المرأة العربية تحت عنوان  "مستقبل النسوية في الوطن العربي", بشكل مباشر و الكترونيا عبر تطبيق Zoom  وذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس .

ترأس المنتدى أميرة يوسف عميدة كلية البنات  , وحنان الشاعر وكيلة الكلية للدراسات العليا مقررا للمنتدى, وعزة خليل مدير تحرير المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل أمينا للمنتدى.

ويمتد المنتدى على مدار يومين متضمنا ثلاث جلسات لعرض ومناقشة البحوث في مجال النسوية , وكذلك مائدة مستديرة بعنوان " مستقبل النسوية في العالم العربي : بين الواقع والمأمول" كما يتضمن ورشة عمل بعنوان " آفاق البحث العلمي في مجال الاسرة".

ويعكس حجم المشاركات بأوراق عمل في المنتدى الحالي وتنوعها, أهمية وحيوية قضية المساواة في الفرص بين المرأة والرجل,فكما أن هناك رجالا يمتلكون القدرات التنفيذية والابتكارية والقيادية التي يمكن ان تخدم مجالات العمل المختلفة فان هناك من النساء ايضا من يمتلكن قدرات ابتكارية وتنفيذية وقيادية تمكنهن من الاسهام في النهوض بالمجتمع.

ويشارك في المنتدى باحثين من عدة دول عربية إلى جانب الباحثين المصريين, مما يثري النقاشات حول قضايا النسوية, والخروج بتوصيات مثمرة تقدم لصناع القرار بالمجتمعات العربية للنهوض بوضع المرأة , والأسرة, والمجتمعات المحلية.

وسوف يتم نشر البحوث واوراق العمل المقدمة في المنتدى في عدد خاص من المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل, التابعة لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس.

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