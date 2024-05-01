بتكلفة 4.5 مليار جنيه.. أهالي نصر النوبة يشكرون الرئيس السيسي على المشروعات

قدم أهالى نصر النوبة بأسوان الشكر والإشادة للرئيس عبد الفتاح السيسى لحجم المشروعات والإنجازات الجارى تنفيذها داخل قراهم.

كما تقدم أهالى قيادات مركز نصر النوبة بتحية تقدير للجهود المبذولة من أجهزة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وتلبية متطلبات الحياة اليومية من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الغير مسبوقة ضمن مبادرات الرئيس السيسى ، وهو الذى غير شكل الحياة داخل قرى المركز ببنية تحتية وخدمات جماهيرية متعددة لم تحدث من قبل.

مقدمين شكرهم أيضاً لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية وجهازه المعاون على المجهود المتميز لتنفيذ المشروعات المتعددة ، والذى ساهم فى تحقيق سلسلة ناجحة من الإنجازات بمختلف قطاعات العمل العام .



مشروعات

فيما قال محافظ أسوان بأن مركز ومدينة نصر النوبة حصل على نصيب الأسد من خطط التنمية ودعم البنية التحتية والخدمات الجماهيرية سواء من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتى شهدت ضخ إعتمادات مالية وصلت إلى 4 مليار جنيه بإجمالى عدد 573 مشروع لتخدم أكثر من 150 ألف نسمة.

علاوة على تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة 423.6 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر من إجمالى 14 مشروع موزعة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة ، فضلاً عن مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2023/2024 بواقع 11 مشروع وبتكلفة وصلت لنحو 30 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 95 %.