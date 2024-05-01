عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شهر سماح لاستكمال إجراءات الدفع في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

صدى البلد

 
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه في ضوء انتهاء العمل بقانون "استيراد السيارات للمصريين بالخارج"، وفق الضوابط السابق الإعلان عنها، ومع ورود العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، لا سيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن إرادتهم رغم جديتهم.

وأوضحت السفيرة سها جندي، أننا حريصون على حل مختلف المشكلات، لاستكمال تلك الإجراءات لمن قام بالتسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، خصيصًى للمصريين بالخارج في دول النزاعات أو الدول التي تمنع التحويلات الدولارية خارجها، ولهذه الأسباب لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الدفع.

وحول الآليات البديلة، أوضحت وزيرة الهجرة أنه تمت الموافقة على إتاحة استخدام آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق للمساواة بين الجميع في الاستفادة من مبادرة السيارات.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه سيتم إتاحة تلك البدائل، خلال مدة شهر السماح، بالتنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية، حيث تم التنسيق مع مختلف الجهات، لإتاحتها وتشمل:

(1) إتمام تحويل المبالغ عن طريق شركات الصرافة بالخارج .

(٢) التحويل من خلال شركة ويسترن يونيون western union

(٣) التحويل من حساب أحد الأقارب من الخارج.

(٤) جلب المبلغ من الخارج نقدا بالعملة الدولارية وإثباته عند الدخول من المنافذ الجوية أو البحرية وإيداعه بحساب المبادرة بالبنك الأهلى المصرى.

وأكدت وزيرة الهجرة، حرص القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج والعمل على تقديم الخدمات المتكاملة لهم، وهو ما تسعى وزارة الهجرة دائما إلى تنفيذه ضمن استراتيجيتها لربط المصريين بالخارج بالوطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

حماس: نطالب بالهدنة الدائمة.. ونتنياهو يهدد إذا أصررنا على هذا الأمر

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

ترشيحاتنا

تضرر قلعة هاري بوتر إثر هجوم روسي على أوكرانيا| فيديو

يوم العمال|وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 210 أشخاص في مواجهات مع الشرطة

مشيدا بتوجيهات الرئيس.. نقيب المهندسين: بعض الوزارات سبب مشكلة زيادة الخريجين

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

دعاء الاستخارة الصحيح من السنة النبوية.. عليك بهذه السور القرآنية

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

يشبه فستان الزفاف.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

القوات الجوية وشركة داسو الفرنسية تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة "الجوفة" للتعليم الأساسى بوسط سيناء

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ