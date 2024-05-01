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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانياً حصاد محصول القمح بقرية الحكمة بنصر النوبة

حصاد القمح بأسوان
حصاد القمح بأسوان

وسط أجواء من الفرحة قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لموسم الحصاد داخل الأراضى المنزرعة بمحصول القمح بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة بواقع 5 أفدنة.

ويأتى ذلك فى ظل إنطلاق موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024 مع بداية شهر إبريل الحالى ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن لتحقيق أعلى معدلات من توريد كافة الكميات من هذا المحصول الإستراتيجى. 
 

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حصاد القمح 

وأثناء لقائه المزارعين برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزارعة ، والمهندس حمدى الكاشف مدير منطقة مصر العليا للصندوق الدولى للتنمية الزراعية منظمة الإيفاد " سيل " ، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة ، والقيادات الشعبية والأهلية من المزارعين. 

أكد اللواء أشرف عطية على أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة التزامهم بتسليم كافة كميات القمح ، وخاصة بعد زيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5.

بأن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم بإستلام الكميات الموردة حيث تم توريد 102 ألف طن من إجمالى المستهدف بواقع 366 ألف طن وذلك بعد أن تم مضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 305 فدان لهذا العام. 

وأختتم محافظ أسوان جولته التفقدية بتوزيع عقود التمليك الإبتدائية لـ 8 قطع من الأراضى لصغار المزارعين بقرى مشروع وادى النقرة ، كما حرص المحافظ على الإستماع لمطالب المواطنين، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول الجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
 

 

 

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