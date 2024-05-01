محافظ أسوان يكرم المبادرات الفائزة بمشروع "نتشارك"ومبادرة "دوى" لتمكين الفتيات

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم المبادرات الفائزة بمشروع " نتشارك " وتوزيع شهادات التقدير عليهم ، والمقدمة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، كما شهد المحافظ ختام برنامج الحوارات المجتمعية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " ضمن مشروع تنمية الاسرة المصرية الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى كلمته التى ألقاها بحضور ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، وعلا عبد الموجود مسئول تغير السلوك المجتمعى ومنسق برنامح دوى بمنظمة اليونيسيف ، والقيادات البرلمانية والتنفيذية بالوزارة والمحافظة.

تمكين الفتيات

أكد اللواء أشرف عطية على الدور الهام الذى تقوم به المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " ، والتى تحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية بما يساهم فى تحفيز الفتيات للتعبير عن أرائهن وأمالهن ، ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية لحصول الفتيات على فرص وخدمات متنوعة ، وهو الذى يتواكب مع النهج الجديد لتمكين المرأة بشكل عام لما تمتلكه من إصرار وعزيمة ، ولهذا فنحن نتباهى دائماً بدور المرأة الأسوانية الفعال والإيجابى بإعتبارهن شركاء فى كل النجاحات والإنجازات التى تحققت على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

