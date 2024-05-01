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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكرم المبادرات الفائزة بمشروع "نتشارك"ومبادرة "دوى" لتمكين الفتيات

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم المبادرات الفائزة بمشروع " نتشارك " وتوزيع شهادات التقدير عليهم ، والمقدمة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، كما شهد المحافظ ختام برنامج الحوارات المجتمعية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " ضمن مشروع تنمية الاسرة المصرية الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى

 وفى كلمته التى ألقاها بحضور ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، وعلا عبد الموجود مسئول تغير السلوك المجتمعى ومنسق برنامح دوى بمنظمة اليونيسيف ، والقيادات البرلمانية والتنفيذية بالوزارة والمحافظة.

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تمكين الفتيات

أكد اللواء أشرف عطية على الدور الهام الذى تقوم به المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " ، والتى تحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية بما يساهم فى تحفيز الفتيات للتعبير عن أرائهن وأمالهن ، ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية. 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية لحصول الفتيات على فرص وخدمات متنوعة ، وهو الذى يتواكب مع النهج الجديد لتمكين المرأة بشكل عام لما تمتلكه من إصرار وعزيمة ، ولهذا فنحن نتباهى دائماً بدور المرأة الأسوانية الفعال والإيجابى بإعتبارهن شركاء فى كل النجاحات والإنجازات التى تحققت على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .
 

 

 

 

 

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