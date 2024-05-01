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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقي رئيس إقليم جنوب الصعيد لهيئة الرعاية الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور أحمد البرعى رئيس إقليم جنوب الصعيد لهيئة الرعاية الصحية، وذلك فى حضور الدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة بأسوان. 

ويأتى ذلك استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل داخل محافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى. 
 

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الرعاية الصحية 

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية، وجود حالة من التناغم والتلاحم والتكامل بين فريق العمل من العاملين بهيئة الرعاية الصحية ، وكافة المختصين بالقطاع الصحى والجهات المعنية مما ساهم فى تحقيق معدلات نجاح وإنجاز للمشروعات الجارية ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و 112 مركزا طبيا ووحدة صحية، وتسجيل 1.4 مليون نسمة على المنظومة. 

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد الكوادر البشرية وتأهليهم من أطقم الأطباء والتمريض بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والمراكز البحثية لتعظيم وصقل خبراتهم وتحفيزهم وتشجيعهم على الإنضباط والإلتزام فى العمل والإدارة مما ساهم فى أن يصبحوا على قدر المسئولية ، ويتنافسوا فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أعلى مستوى ، وبالجودة المطلوبة ، وهو ما يصب بدوره فى صالح المواطن الأسوانى. 

فيما قدم الدكتور أحمد البرعى خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى يقدمه ، والتسهيلات العديدة وتحقيق التنسيق والتكاتف بين الجميع لإنجاح منظومة العمل ، مؤكداً على أن ما لمسه من الوعى المستنير والإستعداد المتميز لدى العاملين من الكوادر البشرية بأسوان داخل الصروح الطبية يعكس حرصهم على النجاح والتميز والنهوض بالقطاع الصحى للأفضل بتحسين جودة الخدمات المقدمة .

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