خطط لتفجير معسكرات أمريكية.. إيقاف كويتي بتهمة الانضمام لتنظيم محظور

اعلنت النيابة العامة الكويتية ايقافها لمواطناً اتهم بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد.

وذكرت النيابة الكويتية في بيان لها؛ أن الموقوف نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي، تأييداً له.

وبينت أن المتهم تعلّم أيضا صناعة المتفجرات وحرّض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية.

وكانت النيابة الكويتية قد استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.