حمدالله الصفتي : اختصار العلوم في أبيات شعرية يبرز عبقرية المسلمين الأوائل

ألقى الدكتور حمدالله الصفتي،عضو رابطة خريجي الأزهر محاضرة ضمن "دورة تصحيح المتون الأزهرية" لعدد من طلاب وخريجي الأزهر من تخصصات مختلفة؛ تأتي المحاضرة ضمن سلسة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لثقل مواهب خريجي الأزهر.

قال د. حمدالله الصفتي: إن موقع مصر الجغرافي جعلها ملتقى للشرق والغرب وهو ما أعطى لمصر بشكل عام والأزهر الشريف بشكل خاص مكانة خاصة في قلوب طلاب العلم حتى أصبح الأزهر قبلة العلم والعلماء، وأكد على أن الأزهر اكتسب هذه المكانة بسبب منهجه الراسخ الذي يجمع كل المذاهب العقدية والفقهية ويحكم بين كل هذه الآراء إضافة إلى صونه للعلوم عبر المتون التي هي محل دراستنا خلال هذه الدورة.

وأضاف، أن حفظ العلوم عن طريق المتون هو اختراع إسلامي خالص بدأ من القرن الثاني الهجري وتوسع في القرن الثالث، وانطلق بعد ذلك إلى المجتمعات الأوروبية حيث أصبح التعليم بالشعر والغناء من الطرق التربوية الحديثة التي تستخدم في المجتمعات الأوروبية المعاصرة وهو ما يبرز عبقرية العلماء المسلمين الأوائل.

وأوضح د. الصفتي أن العلماء عندما اختصروا العلوم في أبيات شعرية منظمة وأصبحت تحتاج إلى أن يمتلك قارئها مهارات التعلم ومعرفة اللغة العربية معرفة تامة وهو ما يثقل مهارات طالب العلم المتردد على حفظ المتون، مؤكدًا أن المتون تزيد من ملكات طالب العلم وتعينه على أن يلم بالثقافة والمعرفة وتبعده عن القراءة السطحية.

في نهاية المحاضرة حث د. الصفتي المتدربين على قراءة كتب التراث بشكل عام والمتون بشكل خاص؛ لأنها تزيد من ملكتهم العلمية.