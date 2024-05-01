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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاضطرابات السياسية في فرنسا: مستقبل ماكرون على المحك وسط تزايد شعبية لوبان

صدى البلد

في خطابه الأخير حول مستقبل أوروبا، دق الرئيس إيمانويل ماكرون ناقوس الخطر، محذرا من احتمال زوال الاتحاد الأوروبي ما لم يتحول إلى قوة عسكرية. ومع ذلك، يواجه ماكرون نفسه وضعا سياسيا محفوفا بالمخاطر في فرنسا، حيث أصبحت رئاسته على المحك وسط تصاعد الدعم لحزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان.

وفقا للجارديان، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم كبير لحزب الجبهة الوطنية بزعامة لوبان على حزب النهضة الوسطي المؤيد لأوروبا بزعامة ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة. ويعكس هذا التحول في المشاعر العامة تضاؤل ​​شعبية ماكرون والسخط المتزايد بين الناخبين الفرنسيين.

إن رئاسة ماكرون، بعد مرور عامين فقط على ولايته الثانية، شابتها بالفعل تحديات، بما في ذلك الافتقار إلى الأغلبية البرلمانية والتهديدات المستمرة بطرح اقتراحات بحجب الثقة. ويُنظر إلى الانتخابات الأوروبية المقبلة على أنها اختبار حاسم لماكرون، لأنها تمثل آخر تصويت وطني قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث من المتوقع أن تقوم لوبان بأقوى محاولتها للوصول إلى السلطة حتى الآن.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها ماكرون لتأكيد زعامته على المسرح الأوروبي، فإن مشاكله الداخلية لا تزال قائمة، والتي تفاقمت بسبب المشاكل الاقتصادية في فرنسا والديون المتصاعدة. وقد أدى أسلوب الرئيس الشخصي للغاية في الحكم إلى نفور الناخبين، الذين حملوه المسؤولية عن عدد لا يحصى من القضايا، من الصعوبات الاقتصادية إلى المخاوف الأمنية.

وتؤدي الانقسامات الداخلية داخل حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي في ظل استمرار الصراعات لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة. ومن ناحية أخرى، يستفيد منافسون سياسيون آخرون، مثل رافاييل جلوكسمان من الحزب الاشتراكي، من نقاط ضعف ماكرون، فيجتذبون الناخبين الساخطين من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وبينما يتصارع ماكرون مع التهديد المتمثل في ارتفاع شعبية لوبان، تواجه الأحزاب الرئيسية الأخرى، بما في ذلك حزب الجمهوريين المحافظ، تحديات خاصة بها. إن المشهد السياسي في فرنسا يتطور بسرعة، حيث يعبر الناخبون عن خيبة أملهم في الأحزاب التقليدية ويبحثون عن بدائل.

وفي حين أن رؤية ماكرون الطموحة لأوروبا قد تقدم بصيصاً من الأمل لمستقبله السياسي، فإنه يظل من غير المؤكد ما إذا كان ذلك سيكون كافياً لإنقاذ رئاسته في مواجهة الضغوط الداخلية المتصاعدة. وبينما تستعد فرنسا للحظة محورية في مسارها السياسي، فإن نتائج الانتخابات الأوروبية سوف تشكل بلا أدنى شك المشهد السياسي في البلاد لسنوات قادمة.

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