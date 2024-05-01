جامعة حلوان تهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال

بعث الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.

كما تقدم النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس بهذه المناسبة.



أكد رئيس جامعة حلوان أن هذا اليوم تكريم وتقدير لعمال مصر على عملهم الشاق فهم ركائز المجتمع و دعائم الاقتصاد، من خلال جهودهم المستمرة والمخلصة، وهو ليس فقط فرصة للاحتفال، بل هو أيضًا وقت للتأمل في أهمية العمل الذي يقوم به العمال في مختلف القطاعات والمجالات، فهم يسهمون في تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز الابتكار والإبداع في الصناعات المختلفة.



تمنى الدكتور السيد قنديل لجميع العمال عيداً سعيداً مليئاً بالفرح والاحتفال، وشكرهم على جهودهم .