شباب الصحفيين لعمال مصر في عيدهم: أنتم الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم “عيد العطاء والإنتاج والنضال في حب الوطن”، مؤكدة على إن العمال هم الركيزة الأساسية الفعالة في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس بكل اقتدار وتميز.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: يؤكد الرئيس السيسي دوما أنه يشعر بنبض عمال مصر يتعايش مع آمالهم وطموحاتهم ودائما ينتصر للأيدي الشقيانة تقديرا لعطائهم المستمر والكبير في رسم غد أفضل ومستقبل مشرق يبني بسواعد ابنائة المخلصين .



أضاف طواله: نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة الكريمة أن ينعم علي مصر والمصريين بمزيد من التقدم والنجاح والرخاء والازدهار في ظل القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة للرئيس السيسي باني نهضة مصر الحديثة .