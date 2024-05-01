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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحلفاء الغربيون يدفعون الإمارات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد العقوبات الروسية

صدى البلد

يكثف الحلفاء الغربيون، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جهودهم لحث الإمارات العربية المتحدة على فرض العقوبات ضد روسيا. 

نشأت مخاوف بشأن تصدير الإمارات العربية المتحدة سلعًا محظورة إلى روسيا، مما قد يساعد موسكو في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وفقاً لثلاثة مصادر غربية منفصلة تحدثوا لسكاي نيوز البريطانية، ​​هناك مخاوف خاصة بشأن صادرات الإمارات لرقائق الكمبيوتر والإلكترونيات والآلات وغيرها من العناصر الخاضعة للعقوبات إلى روسيا. وبحسب ما ورد زادت هذه الصادرات منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا رداً على الصراع في أوكرانيا.

بينما فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، فإن الدول الأخرى، بما في ذلك الإمارات، ليست ملزمة بتنفيذها. ومع ذلك، تتزايد الضغوط على الإمارات لمواءمة سياساتها مع سياسات حلفائها الغربيين لمنع التحايل على العقوبات وردع الدعم للجهود العسكرية الروسية.

رداً على هذه المخاوف، صرح مسؤول إماراتي أن الدولة لا تزال منخرطة في حوار وثيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي. ويشير التزام دولة الإمارات بالحوار إلى استعدادها لمعالجة هذه القضية والتعاون مع الحلفاء الغربيين للتخفيف من عواقب الصراع المستمر.

 

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