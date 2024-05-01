النائب أحمد بهاء شلبي مهنئا العمال بعيدهم: "ركيزة البناء والتنمية"

هنأ النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، عمال مصر بمناسبة عيدهم.



وقال "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم الاربعاء :"عمال مصر شمس تضيء دروب مصر الحبيبة، ونور ينير طريقها نحو التقدم والازدهار، بفضل جهودهم الدؤوبة وإخلاصهم في عملهم، تبنى مصر وتعلو شأنها بين الأمم.



وثمن "شلبي"، مجهودات عمال مصر في كل المجالات لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، تحت رؤية بصيرة وقيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى اهتمام بالغًا بكل ما يحيط بعمال مصر، من خلال توفير الحماية الاجتماعية الحقيقة وتوفير بيئة عمل مناسبة للإنتاج من خلال توطين الصناعات المختلفة، وصرف دعم مادي لهم في الأزمات التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا.



وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خالص التهاني لعمال مصر، ووصفهم بأنهم " ركيزة البناء والتنمية"، لبناء حاضر ومستقبل البلاد، بسواعدهم التي لا تكل وجهودهم التي لا تنضب.