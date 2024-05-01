حزب "المصريين": عمال مصر العمود الفقري لبناء الجمهورية الجديدة

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعمال مصر بمناسبة عيدهم السنوي، مؤكدًا أن عمال مصر خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج، وبأيديهم شيدت على أرض مصر مصانع وأقيمت مزارع وسدود وفرت لأرضها الخصبة أسباب الحياة، فلعبوا ومازالوا دورًا وطنيًا كبيرًا في رفعة الوطن ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، موضحًا أن الأديان السماوية أكدت أن العمل عبادة، فهو بمثابة الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد العمال مناسبة تنشر السعادة في نفوس العمال وتجدد العهد معهم للوطن.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن لعمال مصر فضلا فى الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها وحماية مؤسساتها، حيث ترفعوا عن إثارة الغبار على الماضى ونظروا إلى المستقبل لبناء دولة قوية معاصرة، حاملين على عاتقهم مسئولية ضخمة وجسيمة فى حاجة إلى فكر الرجال وعزمهم وكانوا قادرين على هذا الفكر وهذا العزم.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو منحاز للعمال؛ الذين حصلوا على امتيازات لم تسبق من قبل؛ مشيرًا إلى أن القيادة السياسية دائمًا ما تؤكد على ضرورة مراعاة العمال والاهتمام بهم وخاصة غير المنتظمة.