الأحد المقبل.. «العربية للتراث» تقدم روائع الطرب في أمسية بمعهد الموسيقى

تنظم دار الأوبرا أمسية فنية، تحييها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك في الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.



وذكرت دار الأوبرا -في بيان اليوم الأربعاء- أن برنامج الحفل يتضمن تقديم باقة مختارة من روائع أعمال الطرب لكبار الملحنين، منها: (موسيقى الهوى غلاب، موشح أنت المدلل، أنا والعذاب وهواك، لا تكذبي، يا ورد مين يشتريك، ياللي نويت تشغلنى، طب وأنا مالى، ع الرملة، أنا بعشقك، دور قد ما أحبك، ما قالى، دويتو مالكش حق، السبت فات، تقاسيم، ولسه فاكر)، من أداء كل من رضوى سعيد، مازن دراز، أنغام مصطفي، أحمد محسن، أحمد صبري، حنان عصام، ياسر سليمان، وحنان الخولي.



وأوضح البيان أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية، وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية، مثل: الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج، والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.. قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004، وتوالى بعدها نشاطها الفني، وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.