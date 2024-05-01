برلمانية: زيارة أمير الكويت لمصر تعكس العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين

علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النوب، عن حزب الشعب الجمهوري، على زيارة أمير الكويت مشغل الأحمد الجابر الصباح، إلى القاهرة، لأول مرة منذ تولية الحكم.

وقالت «هناء أنيس رزق الله»، في بيان لها، إنَّ زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، للقاهرة تعكس العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين الشقيقين.

وشددت علي أن الجميع يعرف مدى العلاقات بين مصر والكويت، التي لا تتأثر بالظروف المحيطة وتظل ثابتة، لافتة الي أن وجود عدد كبير من المصريين في الكويت، إثبات لعمق العلاقات، وإثبات أنهم أصبحوا جزء من النسيج الكويتي.

وأشارت الي أن الزيارة واللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي وأمير الكويت يستهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام.

وأكد أن الزيارة تستهدف توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

ونوهت «عضو مجلس النواب»، بأن دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية ما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.