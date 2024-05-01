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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

21364 دارسا يتعلمون العلوم الشرعية والعربية بفروع الرواق الأزهري

صدى البلد

أعلن الأزهر الشريف ان 16 فرعًا للرواق الأزهري لتعليم العلوم الشرعية والعربية في 16 محافظة متاح بها الدراسة بنظامي الحضور المباشر، والتعليم عن بعد، و11 فرعًا تقتصر بها الدراسة على نظام التعليم عن بعد.

وأضاف: جهود كثيفة يبذلها الرواق الأزهري بالجامع الأزهر والفروع الخارجية منذ تدشينه عام 2020م؛ حيث أسفر عن إقبال كبير من كافة الشرائح العمرية، والمستويات التعليمية على الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية، مما يدل على تعطش عشاق الأزهر للاقتباس من أنوار منهجه الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الدين الإسلامي، ويبرز سماحة تعاليمه وشرائعه.
 

واستقبل رواق العلوم الشرعية والعربية في فروعه المختلفة على مستوى الجمهورية أكثر من (21364) دارسًا تقدموا لتعلم العلوم الشرعية والعربية من خلال أحد نظامين هما: الحضور المباشر، والتعليم عن بعد، حيث شمل سلم الدراسة ثلاثة مراحل هي: المرحلة التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية بأقسامها الأربعة (العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله، واللغة العربية)، وتنقسم المرحلتان الأوليان إلى مستويين مدة كل مستوى ستة أشهر، أمَّا المرحلة التخصصية فتنقسم إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر، ويعقد للدارس اختبار نهاية كل مستوى في كافة المراحل.

ويبلغ إجمالي المواد التي يتم تدريسها برواق العلوم الشرعية والعربية، 154 مادة تنعقد لكٍّل منها محاضرة واحدة أسبوعيًّا، بإجمالي عدد محاضرين (238) محاضرًا بالجامع الأزهر والفروع الخارجية.

في حين واصلت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، توجيه باحثيها لمتابعة سير الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية وذلك من خلال المتابعة الميدانية، والإلكترونية عبر تطبيق Microsoft teams.

وفي سياق سابق، صرَّح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر أنَّ هذه الفروع تُتَابَع بشكل مستمر عبر التقارير اليومية، والأسبوعية، والشهرية؛ للوقوف على مدى انضباط سير العملية التعليمية بها، ومدى الالتزام بالمقررات وفقًا للمنهج المعدّ مسبقًا، والالتقاء بالدارسين ومعرفة متطلباتهم ومحاولة تذليلها.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وباعتماد من الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

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