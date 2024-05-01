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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تطور من أسطولها البري وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

صدى البلد

صرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تعمل دائمًا علي تطوير الاسطول الجوي والبري بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب حيث أن هدفنا الرئيسى هو التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للحفاظ علي مكانة الشركة الرائدة ومواصلة المسيرة وتقديم خدمات عالية ومتميزة وأمنة لتوفير الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة.

يأتي ذلك في إطار خطة الناقل الوطني مصر للطيران نحو التطور والتحديث في جميع الخدمات المقدمة للعملاء وحرصها علي تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق أضاف المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة انضمت للشركة عدد 37 سيارة مختلفة الأنواع مقسمة علي النحو التالي عدد ٢١ جرارا لحقائب السفر وعدد ٦ معدة إدارة كهربائية للطائرات  وعدد ٤ معدة بوشباك لجر الطائرات وعدد ٦ اتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار وجارى استكمال المعدات الجديدة تباعًا.

وأكد فوزي أننا حرصنا في انضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية والتى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة  لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.

 

 

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